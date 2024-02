Paulina solidnie namiesza. Jest prognoza pogody na weekend

Rzecznik IMGW-PiB Grzegorz Walijewski mówił programie "Newsroom WP", że zbliżający się niż Paulina przyniesie w weekend do Polski wysokie, jak na luty, temperatury. U podnóża polskich gór mogą one sięgnąć nawet 15 stopni Celsjusza. - Takie sytuacje w lutym zdarzają się rzadziej niż raz na 20 lat - mówił. Zaznaczył, że wiele wskazuje na to, iż wysokie temperatury utrzymają się na południu kraju przez kolejny tydzień. Ostrzegł też przed wiatrem halnym, sięgającym powyżej 100 km/h, który sprawi, że wycieczki w wyższych partiach gór będą bardzo niebezpieczne.

