Czarnek o rozczłonkowaniu PiS. "Nie możemy do tego dopuścić"

Czarnek pociesza po wyborach. "Głowa do góry"

- Głowa do góry. Mamy potężną siłę. To są miliony Polaków w całym kraju. Zmiany władzy zdarzają się wszędzie - w Ameryce, we Włoszech, w innych krajach. Wydawało się, że we Włoszech lewica nie odda władzy. Jednak odeszła od władzy i dziś we Włoszech rządzi pani premier (Giorgia) Meloni. To samo się stanie w Polsce - powiedział Przemysław Czarnek.