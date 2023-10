Czarnek przestanie być ministrem. Szef ZNP: Dość eksperymentów i łupów

Broniarz ostrzega przed "kontynuacją marazmu"

- Jeżeli znajdziemy ministra, który będzie miał zupełnie odmienne propozycje niż ta, która jest dziś wymagana przez środowisko uczniów, nauczycieli i rodziców, to będziemy mieć kontynuację marazmu, zastoju. Kontynuację mówienia o czymś, co w tym momencie edukacji jest niepotrzebne, bo nie popycha jej do przodu - ostrzega szef ZNP.