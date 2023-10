Busza w sieci po słowach Kaczyńskiego. "Zdecydowanie coś się skończyło"

"Panie prezesie: przede wszystkim to odstraszyliście ludzi swoją skrajnie prymitywną propagandą (np. o Donaldzie Tusku jako zdrajcy lub oddaniu bez walki połowy Polski), którą Pan sam nakręcał. Ludzie nie chcą być traktowani jak "ciemny lud", co to każdą głupotę kupi" - komentuje były szef BBN gen. Stanisław Koziej.