COVID-19 w bliskiej rodzinie Kaczyńskiego. Prezes PiS nie pozostał obojętny

Kłopoty z większością PiS w Sejmie to nie jedyny problem Jarosława Kaczyńskiego. Prezes rządzącej partii ma ostatnio również na głowie zmartwienie rodzinne. Jego kuzyn zaraził się COVID-19. - Jarek dzwoni do mnie co trzy godziny, martwi się o mnie - opowiada Jan Maria Tomaszewski.