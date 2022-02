COVID-19 w Polsce. Mnóstwo nowych zakażeń i zgonów

Wirusolog odpowiada prezydentowi. "To jest kompletnie inna choroba"

Prezydent Andrzej Duda stwierdził we wtorek, że "COVID-19 powoli zaczyna się przeradzać w miarę normalną grypę". - Liczba zachorowań się zwiększa, ale na szczęście nie zwiększa się liczba osób przebywających w szpitalu, więc wszystko wskazuje na to, że ta nowa odmiana koronawirusa, chociaż jest bardziej zaraźliwa, to jest łagodniejsza - tłumaczył.