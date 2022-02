Wirusolog odpowiada prezydentowi. "To jest kompletnie inna choroba"

Andrzej Duda uczestniczył we wtorkowym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Podczas obrad prezydent nawiązał do trwającej piątej fali pandemii COVID-19. - Liczba zachorowań się zwiększa, ale na szczęście nie zwiększa się liczba osób przebywających w szpitalu, więc wszystko wskazuje na to, że ta nowa odmiana koronawirusa, chociaż jest bardziej zaraźliwa, to jest łagodniejsza - tłumaczyła głowa państwa.