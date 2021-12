Kiedy umierają płuca

Obok wprowadzonej do tchawicy rurki intubacyjnej biegnie sonda, wprowadzona przez nos do żołądka. Dostarcza obliczone co do grama żywienie. Przez wkłucie dożylne będą automatycznie podawane leki. Wkłucie dotętnicze monitoruje hemodynamikę, czyli parametry pracy serca. No i czwarta ingerencja w ciało - cewnik w przewodzie moczowym, który odprowadza mocz.