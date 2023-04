Coś runęło z nieba na las pod Bydgoszczą. Pilny apel generała do MON

Zdaniem gen. Tomasza Drewniaka, byłego dowódcy Wojsk Powietrznych RP, obiekt mógł nadlecieć z poligonu wojskowego w Toruniu - z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. – Jeśli faktycznie na szczątkach umieszczone były napisy w języku rosyjskim, to mógł to być element systemu rakietowego Grad albo samolotu Su-22, które przenoszą pociski. Jest skrajnie mało prawdopodobne, że pocisk przyleciał, np. z obwodu kaliningradzkiego i został wystrzelony przez Rosjan. To zbyt duża odległość, by systemy obrony przeciwlotniczej nie zareagowały – mówi Wirtualnej Polsce gen. Tomasz Drewniak.