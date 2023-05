Co stało za wybuchami na Bałtyku? Szef niemieckiego wywiadu zabrał głos

Uszkodzenia rurociągów Nord Stream mogły doprowadzić do największej w historii pojedynczej emisji metanu do atmosfery - oceniali badacze z Programu Środowiskowego ONZ (UNEP). - To jest najprawdopodobniej największa pojedyncza emisja metanu, jaką kiedykolwiek wykryto. Nie jest to pomocne w momencie, w którym musimy absolutnie zmniejszyć emisję - powiedział Reuterowi szef IMEO Manfredi Caltagirone.