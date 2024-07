Chce postawić Tuska przed Trybunał Stanu. "Złamanie konstytucji"

Bosak podkreślał, że "coś takiego ogłoszone i przyjmowanie z pominięciem parlamentu jest całkowicie nieakceptowalne w demokracji". - W ocenie Konfederacji, w ocenie naszych prawników to złamanie konstytucji, to przyjęcie umowy przez osobę nieupoważnioną do tego, niemającej właściwych ustrojowych upoważnień i to materia konstytucyjna kwalifikująca się na Trybunał Stanu - stwierdził Bosak.