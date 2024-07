Węgry mogą stracić prezydencję? "Są kreatywne pomysły"

Przywołał również sentencję, którą na swoim biurku miał rzekomo umieścić były prezydent USA, Ronald Reagan: "There is no limit to what a man can achieve, provided he doesn’t mind, who takes the credit" (Nie ma granic tego, co człowiek może osiągnąć, jeśli jest mu wszystko jedno, komu zostaną przypisane zasługi). - I tego będziemy się trzymać - dodał Sikorski, nie chcąc ujawnić więcej szczegółów.