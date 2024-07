Orban pojawił się nagle w Kijowie. Niezapowiadana wizyta

O wizycie informował w nocy The Guardian. "Węgierski premier Viktor Orbán ma udać się we wtorek do Kijowa w ramach niespodziewanej wizyty jednego z najbardziej prorosyjskich przywódców w Europie, która ma miejsce w momencie przejęcia przez Węgry rotacyjnej prezydencji w UE" - informował brytyjski portal.