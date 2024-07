Orban spotka się z Zełenskim? Zaskakujące doniesienia

Premier Węgier Viktor Orban ma udać się we wtorek do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - informuje "The Guardian", powołując się na źródła zbliżone do otoczenia szefa węgierskiego rządu. Byłaby to pierwsza podróż Orbana do Ukrainy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na ten kraj.