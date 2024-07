Groźby na wizji. Wójcik do Sroki: Dostanie pani zarzuty

Wójcik grozi Sroce zarzutami

- Pani poseł [Magdalena Sroka] dostanie zarzuty w momencie, kiedy nastąpi zmiana władzy. Z [artykułu] 231. Może to sobie pani zapisać. Niech sobie to pani dokładnie przeczyta, jakie jest brzmienie tego artykułu. Pani dostanie zarzuty ze względu na to, że nie szanuje pani postanowień zabezpieczających - stwierdził Wójcik w "Kropce nad i" TVN24.