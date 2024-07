Orban w Moskwie. "Putin ma swojego człowieka w UE i NATO"

- Orban oficjalnie cały czas mówi, że jest za pokojem, ale nie dodaje drugiego zdania: że to pokój na rosyjskich warunkach; to znaczy że Ukraińcy mieliby stracić Krym i Donbas i wszystkie okupowane ziemie. Tego się nie dodaje, ale to Orban traktuje jako rzecz oczywistą - ocenił prof. Góralczyk.