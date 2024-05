Orban po spotkaniu z Xi. "Może wejść w konflikt nie tylko z UE, ale też z USA"

- Trwa budowanie chińskiego przyczółku we wschodnio-południowej części Europy. I to oczywiście oddala trochę Węgry od serca Unii Europejskiej, ale Viktorowi Orbanowi już na tym nie zależy - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską dr Marcin Zaborowski, odnosząc się do wizyty Xi Jinpinga na Węgrzech.