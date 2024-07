Sensacyjne doniesienia. "Węgierski rządowy samolot jest już w Rosji"

Viktor Orban niespodziewanie we wtorek złożył wizytę w Kijowie - dzień po tym, jak Węgry zaczęły (na pół roku) przewodniczyć Unii Europejskiej. Premier Węgier rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na temat ewentualnego zawieszenia broni i rozpoczęcia rozmów pokojowych. Była to pierwsza podróż wysokiego rangą węgierskiego polityka do stolicy Ukrainy od początku pełnowymiarowej inwazji rosyjskiej.