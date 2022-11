Było o włos od tragedii. Potrącił trzy dziewczynki na przejściu i uciekł

Jeżeli chodzi o interwencje związane z przekraczaniem dopuszczalnej prędkości w zakresie większym niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, tam gdzie skutkuje to zatrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdami na trzy miesiące oraz wysokim mandatem, w tym roku było to 303, a w zeszłym roku 615.