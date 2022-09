Spowodował kolizję i uciekł. Auto należało do działaczki PO. Kto siedział za kierownicą?

Po 17 godzinach przyszedł na komendę

- Kiedy policjanci pracowali na miejscu kolizji, przyjechała tam mieszkanka Myślenic, która oświadczyła, że jest właścicielką audi, natomiast kierującym pojazdem był przybyły z nią mężczyzna - mieszkaniec Myślenic. Potencjalny sprawca kolizji został rozpytany przez policjantów. Nie potrafił jednak opisać szczegółów zdarzenia drogowego. Po chwili przyznał się, że to nie on kierował pojazdem, a kobieta, która przywiozła go na miejsce, skłoniła go do tego, aby "podstawił się" za faktycznego kierowcę - tłumaczy Wietrzyk.