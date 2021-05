Burza w warszawskim liceum. Według rodziców "listę lektur ustalał zboczeniec"

- Kolejna lektura to psychologiczny labirynt w trójkącie miłosnym biseksualisty, homoseksualisty oraz heteroseksualnej kobiety. Trzeba mieć coś nie tak z głową, aby proponować rozmowę na ten temat z dziećmi. Co oni chcieli usłyszeć od 13- i 14-latków? - mówi dalej Kaźmierczak, odnosząc się do innej zaproponowanej lektury: "Kochankowie z Marony" Jarosława Iwaszkiewicza.