Bunt w Kazaniu. Zmobilizowani opuścili samowolnie jednostkę

Jak donoszą ukraińskie media, w rosyjskim Kazaniu doszło do buntu zmobilizowanych mężczyzn. Rezerwiści w wojskowych mundurach samowolnie opuścili jednostkę wojskową. Nagranie z całego zajścia trafiło już do mediów społecznościowych. W jednostce miało też dość do zamieszek. Wiadomo co spowodowało tak desperacki krok buntowników.