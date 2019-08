Bulwersujący materiał TVP o synu Adama Bodnara. Samuel Pereira tłumaczy

- To nie była nagonka - zapewnił Samuel Pereira, szef tvp.info.pl, w wywiadzie dla portalu dziennik.pl. Był pytany o kontrowersyjne materiały TVP o synu rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Dziennikarz utrzymuje, że to nie był atak, ale "news".



"I to było kłamstwo, bo dzieci były z jej rodziną, miała z nimi codziennie kontakt, a awanturę rozkręciła, gdy poszły do kościoła ze święconką. Tego kłamstwa użyto do ataku na mnie i dlatego apelowałem, żeby nie opierać się na niezweryfikowanych plotkach. Byłem w szoku, że wielu 'poważnych' dziennikarzy niczego nie sprawdziwszy powieliło fake newsa" - tak Pereira odpowiedział Rutkowskiej.

Zapewnił też, że nie jest hejterem. A wiadomość o synu Bodnara nie była jego, ale "Wiadomości". Pereira utrzymuje jednak, że dobrze, że "news" się pojawił. "Opinia publiczna ma prawo do wiedzy o takich sytuacjach. To standard mediów zachodnich. Dlatego prześwietla się rodziny osób na najważniejszych stanowiskach, bo mogą wpływać na sposób pełnienia przez nich funkcji" - tłumaczył.

"Bandyta"i "morderca" bez wyroku

Dziennikarka zwróciła mu uwagę, że pisał o "bandycie", podczas gdy syn Bodnara nie został uznany winnym. "Przestępstwa zgłosili rodzice szantażowanych dzieci i trzy rozboje zostały udowodnione. A rodzice innych dzieci to sobie wszystko zmyślili? Media informują, nie wydają wyroków. Jakuba A. z Mrowin, po tym jak się przyznał do swojej zbrodni, media opisały jako mordercę" - odpowiedział szef tvp.info.

"To źle zrobiły. A pan zestawił zarzut rozboju z zarzutem okrutnego morderstwa" - odbiła piłeczkę Rutkowska. To nie koniec przykładów dynamicznej wymiany zdań.

Na co on odpowiedział: "Ten tweet został źle zrozumiany, dlatego go skasowałem". To jednak dziennikarki nie przekonało. "On jest cały zły. Nie można go dobrze zrozumieć" - ripostowała.