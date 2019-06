Sędziowe o hejcie na Bodnara i ataku na jego syna. "To przypomina czasy PRL"

Sędziowie, prokuratorzy i Helsińska Fundacja Praw Człowieka protestują przeciwko kampanii nienawiści wymierzonej w Rzecznika Praw Obywatelskich. Po tym jak Adam Bodnar skrytykował styl zatrzymania podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin, publiczna TVP poinformowała, że jego syn wymuszał pieniądze od kolegów.

- To jest przerażające i wręcz niegodne. Przypomina metody PRL kiedy w podobny sposób, wyciągając prywatne sprawy, dyskredytowano ludzi wypowiadających się przeciw władzy - mówi WP sędzia Dariusz Mazur ze Stowarzyszenia Sędziów Themis.

To komentarz do serii doniesień publicznej telewizji, która atakuje Adama Bodnara. W ostatnich dniach TVP poświęciła mu kilka materiałów, zarzucając m.in, że "broni interesów mordercy". Kanał TVP Info poinformował, że syn rzecznika, miał wymuszać pieniądze od kolegów ze szkoły. Sprawę rozpatrywał sąd dla nieletnich w Warszawie. Wedlug komentatorów TVP na opinię Adama Bodnara o działaniach policji miały wpłynąć właśnie problemy rodzinne.

Atak na Bodnara. Wyciągnęli mu sprawy rodzinne

Atak na RPO zaczął się, gdy w ubiegłym tygodniu skrytykował on działania policji podczas zatrzymania Jakuba A., podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. Zakucie go w kajdanki zespolone, wyprowadzenie, ubranego tylko w koszulkę i slipy miało naruszać jego godność. Według RPO środki przymusu wykorzystane przez policję były nieproporcjonalne do potrzeb i miały "charakter pokazowy".