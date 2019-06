Brutalnie przejechał psa. Sadysta spod Sycowa mógł już wcześniej znęcać się nad zwierzętami. "Jest nieobliczalny"

Zabił psa, przejeżdżając go samochodem. Wszystko nagrał telefonem, a film umieścił w sieci. Takich nagrań może mieć więcej. - On jest nieobliczalny - mówi WP Karolina, która zna 21-latka. Sprawą Rafała B. zajmuje się prokuratura. Bada między innymi, czy mężczyzna już wcześniej dopuszczał się podobnych przestepstw.

Nagranie otrzymała w sobotę Fundacja "Oleśnickie Bidy". Wcześniej miał je opublikować na swoim profilu na Facebooku sam sprawca. Na filmie widać biały samochód, który podjeżdża do psa. - Podnoś się! Podnoś się! - krzyczy kierowca. Najeżdża na psa i zatrzymuje się, gdy staje na nim. - Co ci k...? Co ci? Jak chodzić nie umiesz to masz teraz - klnie kierowca.