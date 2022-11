Bestialstwo Rosjan. To robili kobietom w Chersoniu

- Tak cieszę się, że nasi przyszli, że wróciła wolna Ukraina! W końcu mogę chodzić ubrana, jak chcę, słuchać tego, co chcę i mówić to, co chcę. Przy Rosjanach nie mogliśmy tego robić. Nie można było nic - powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową Ukrainka z Chersonia.