Kolejny dekret Putina. Wskazano kluczowe zadanie

Putin zadecydował o wsparciu rosyjskiego wojska

Co więcej, Władimir Putin stwierdził, że wszystkie fabryki, które aktualnie pracują na potrzeby wojskowych, to także "wyjątkowy impuls do rozwoju przemysłu". Rosyjski dyktator potwierdził również, że fabryki w całej Rosji pracują na "najwyższych obrotach, na kilka zmian".