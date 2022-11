Sensacyjne doniesienia. Putin szykował atak na Japonię

W 1951 r. Japonia zrzekła się praw do Wysp Kurylskich. Dokument - jak utrzymuje strona japońska - nie dotyczył wysp Iturup, Kunaszyr, Szykotan i grupy wysp Habomai (odpowiednio w nazewnictwie japońskim - Etorofu, Kunashiri, Shikotan, Habomai). Wciąż stanowią one tereny sporne między państwami i jest to największy problem w stosunkach rosyjsko-japońskich. W 2005 r. Parlament Europejski uchwalił oficjalną rezolucję, w myśl której zarekomendowano, by zwrócono Japonii sporne terytoria. Rok później Władimir Putin zadeklarował chęć oddania Japonii wyspy wyspy Szykotan oraz wysp Habomai, co łącznie daje zaledwie 6 proc. spornego terytorium.