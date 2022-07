Rosjanie zdenerwowani Japonią. Będzie awantura o Kuryle

Japońsko-rosyjski spór terytorialny o Kuryle sięga jednak początków XIX wieku. Oba państwa roszczą sobie prawa do wysp leżących na Oceanie Spokojnym, pomiędzy należącą do Japonii Hokkaido, drugą co do wielkości wyspą, leżącą na północnym krańcu państwa, otoczoną przez wody Morza Japońskiego, Morza Ochockiego i Oceanu Spokojnego, a rosyjskim półwyspem Kamczatka. Archipelag Kuryli składa się z 56 wysp, których łączna powierzchnia wynosi około 10 tysięcy kilometrów kw. Stale mieszka na nich 20 tysięcy ludzi.