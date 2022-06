Rosja zrywa umowę połowową z Japonią. Wyspy Kurylskie kością niezgody

Podczas pokojowej konferencji w 1951 roku w San Francisco Japonia zrzekła się swoich praw do Wysp Kurylskich. Jednak nie chodziło o całość terytorium. Według Japonii dokument nie dotyczył wysp Iturup, Szykotan i Kunaszyr oraz grupy wysp Habomai. Ten obszar, według Japończyków, nie należy do archipelagu, lecz jest Terytoriami Północnymi. Innego zdania jest Rosja, która określa ten rejon mianem Kuryli Południowych. Rozbieżność stanowisk była powodem braku podpisów stron pod formalnym traktatem pokojowym, kończącym działania wojenne. Tak pozostało do dziś.