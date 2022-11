To nadal sól w oku Rosjan. Sprawcami tej klęski byli Polacy

Koniec końców doszło do starcia wojsk japońskich i rosyjskich. Rosjanie zlekceważyli Japończyków, którzy doskonale przygotowali się do wojny i przegrali to starcie oraz całą wojnę. W bitwie pod Cuszimą, do której doszło 27-28 maja 1905, po stronie rosyjskiej walczyło m.in. osiem pancerników, trzy pancerniki obrony wybrzeża, dziewięć krążowników i tyle samo niszczycieli oraz krążownik pomocniczy. W wyniku wojny po obu stronach zginęło i zmarło około 120 tys. osób. Rosjanie stracili prawie całą flotę, a zwycięstwo zapewniło Japonii panowanie na morzach wschodniej Azji. Była to kluczowa wygrana w zwycięskiej dla Japonii wojnie.