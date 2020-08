Bitwa Warszawska 1920. Jak doszło do "cudu nad Wisłą"?

Walki polsko-bolszewickie trwały do października 1919 roku. Przerwane zostały na trzy miesiące przez trwające rozmowy pokojowe, które toczyły się w Moskwie i w Mikaszewiczach na Polesiu. Rozmowy pokojowe były jednak swoistą "zasłoną dymną", gdyż bolszewicy cały czas przygotowywali plany inwazji przeciwko Polsce.

W 1920 roku rząd polski zawarł porozumienie z ukraińskim przywódcom Semenem Petlurą - w zamian za uznanie przez Ukrainę praw Polski do Małopolski Wschodniej (zwłaszcza do Lwowa), Polska uznała rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej. Podpisano też wspólną konwencję wojskową. W maju połączone siły polsko-ukraińskie wkroczyły do Kijowa.