Szokujące doniesienia. Rosja planowała atak na inny kraj

Mimo że na mocy traktatu pokojowego, Japonia zrzekła się roszczeń do wysp Kurylskich, przekazując prawa do terytoriów ówczesnemu Związkowi Radzieckiemu, to wg Japonii traktat ten nie dotyczył wymienionych czterech wysp. Wciąż stanowią one tereny sporne między państwami.