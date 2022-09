Wyspy Kurylskie. Historia punktu zapalnego pomiędzy Rosją a Japonią

Porozumienie w tej sprawie podpisano dopiero sześć lat później, podczas Konferencji w San Francisco w 1951 roku. Na mocy traktatu pokojowego, Japonia zrzekła się roszczeń do wysp Kurylskich, przekazując prawa do terytoriów ówczesnemu Związkowi Radzieckiemu. Według władz Japonii traktat ten nie dotyczył jednak czterech wysp, stanowiących do dziś tereny sporne.