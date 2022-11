Zablokowali udział Rosjan? Kreml wysyła notę

To kolejny zgrzyt na linii UNESCO-Moskwa

Nie jest to pierwszy zgrzyt na linii Rosja UNESCO w tym tygodniu. We wtorek Aleksandr Kuzniecow - rosyjski ambasador, który przewodniczył Komitetowi Światowego Dziedzictwa - podał się do dymisji. Od wiosny 2022 r. presję w tej sprawie wywierało niemal 50 krajów należących do organizacji, w tym Wielka Brytania i Francja.