Bruksela. Jens Stoltenberg odpowiada na krytykę NATO Emmanuela Macrona

- Nie ma sprzeczności między jednością europejską a transatlantycką - przekazał na konferencji w Brukseli szef NATO. Jens Stoltenberg tym samym odpowiedział na krytykę Sojuszu przez prezydenta Francji.

- Nie ma sprzeczności między europejską jednością a jednością transatlantycką. Oczywiście, potrzebujemy więcej europejskich wysiłków w kwestii obronności, ale nie jako alternatywę, coś, co zastępuje NATO, ale jako coś, co wzmacnia europejski filar Sojuszu - zapewniał Jens Stoltenberg . Szef NATO dodał, że "europejska jedność nie może zastąpić jedności transatlantyckiej".

Przewodniczący Sojuszu ostrzegał także przed rozluźnieniem relacji Europa-USA. - Jeśli do tego dojdzie, to nie tylko NATO, ale również Europa zostanie podzielona - wskazywał. Dodał także, że sposobem na rozwiązanie różnic będzie "przedyskutowanie problemu, aby w pełni zrozumieć przesłanie i motywacji". - Świat potrzebuje silnych, wielostronnych instytucji, takich jak NATO, i dlatego trzeba wzmacniać, a nie osłabiać Sojusz - wskazywał Stoltenberg.

Najbliższy szczyt NATO zaplanowany jest na grudzień w Londynie. Wtedy też Sojusz będzie obchodził 70. rocznicę powołania organizacji. - Spotkanie będzie okazją dla sprzymierzonych szefów państw i rządów do zajęcia się wyzwaniami bezpieczeństwa, przed jakimi stajemy teraz i w przyszłości oraz do zapewnienia, że NATO będzie nadal dostosowywać się do wyzwań, aby zapewnić bezpieczeństwo blisko miliardowi ludzi - zapowiadał Stoltenberg.