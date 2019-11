Mateusz Morawiecki ostro o słowach Emmanuela Macrona: nieodpowiedzialność

- To, co obecnie się dzieje, to śmierć mózgu NATO - powiedział kilka dni temu Emmanuel Macron. Mateusz Morawiecki ostro odniósł się do tych słów prezydenta Francja. Oskarżył Macrona o "nieodpowiedzialność".

Mateusz Morawiecki ostro skrytykował słowa Emmanuela Macrona (East News, Fot: AFP/FRANCOIS LENOIR)

Morawiecki w wywiadzie dla "Financial Times" określił NATO "najważniejszym sojuszem na świecie, jeśli chodzi o zachowywanie wolności i pokoju". Dodał też, że kwestionowanie tego, czy członkowie mogą na siebie liczyć w kwestiach obrony - co jest postawą europejskiej architektury bezpieczeństwa - jest "niebezpieczne".

- Myślę, że wątpliwości prezydenta Macrona (co do klauzuli wzajemnej obrony w NATO - przyp. red.) mogą skłonić innych sojuszników do zastanowienia się, czy to Francja uważa trzymanie się jej za istotne. Mam nadzieję, że nadal możemy liczyć na to, że Francja wywiąże się ze swoich zobowiązań - powiedział premier cytowany przez polsatnews.pl.

Morawiecki, wbrew temu co mówi Macron, nie uważa, by problemy NATO miały związek z działaniami Donalda Trumpa. Zdaniem polskiego premiera to brak zaangażowania ze strony niektórych europejskich członków osłabia Sojusz. Większość z nich, jak wspomniał - w odróżnieniu od Polski - nadal nie realizuje celu Sojuszu, jakim jest przeznaczenie na obronę przynajmniej 2 proc. ich PKB.

