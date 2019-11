Niepokojące słowa Emmanuela Macrona o NATO. "Umiera mózg"

Emmanuel Macron pozwolił sobie na mocną krytykę NATO. Stwierdził, że USA i sojusznicy z organizacji nie współpracują ze sobą podczas podejmowania najważniejszych decyzji. Prezydent Francji chce też rozpoczęcia dialogu z Rosją, choć wie, co sądzi o tym Polska.

- To, co obecnie się dzieje, to śmierć mózgu NATO - powiedział w rozmowie z "The Economist" Emmanuel Macron. Prezydent Francji narzekał m.in. na brak koordynacji w kwestii "podejmowania strategicznych decyzji pomiędzy USA i ich sojusznikami z NATO".