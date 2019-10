Turcja zostanie wypchnięta z NATO? Dyskusja w Niemczech

Turcja musi zadać sobie pytanie, czy jeszcze chce i może być członkiem NATO - uważa szef frakcji SPD Rolf Mützenich. Po ofensywie na północy Syrii wróciła dyskusja o obecności Ankary w Sojuszu Północnoatlantyckim.

W wywiadzie dla grupy medialnej Funke, polityk współrządzącej Niemcami SPD ocenił, że turecka ofensywa na północy Syrii "w żadnym razie nie mieści się w ramach prawa do samoobrony". Jak podkreślił, członkowie NATO zobowiązali się nie tylko do poszanowania wspólnych wartości, ale też do przestrzegania prawa międzynarodowego.

Embargo na broń

"NATO rozpada się od środka"

Ocenia on, że centralną, choć nie jedyną przyczyna tego „procesu erozji” jest prezydent USA Donald Trump, który krytykował Sojuszu jeszcze zanim został wybrany. "Trump niszczy Sojusz, nawet tego nie dostrzegając. Odbiera on NATO to, co najważniejsze: zaufanie i bezpieczeństwo" - pisze "SZ".