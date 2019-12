Brexit nie zmusi Polaków do powrotu do ojczyzny. Większość chce zostać w Wielkiej Brytanii

Brexit po zwycięstwie Borisa Johnsona w brytyjskich wyborach jest już tylko kwestią czasu. Polonia jednak nie ma wielkich obaw związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jak mówią, do Polski wracać nie zamierzają. - Jak źle miałoby nie być tutaj, to i tak warunki życia i koszty utrzymania są dużo lepsze, niż w Polsce - mówi nam Angelika.

Brexit jest już niemal pewien. Ale Polonia wracać do Polski nie chce. Na zdjęciu polski sklep w Londynie (PAP)

Znamy już oficjalne wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii. Partia Konserwatywna premiera Borisa Johnsona zdobyła samodzielną większość w brytyjskiej Izbie Gmin. Ugrupowanie Borisa Johnsona zdobyło 368 mandatów. Drugie miejsce zajęła Partia Pracy, która wprowadzi do Izby Gmin 191 przedstawicieli.

Po zwycięstwie Borisa Johnsona w brytyjskich wyborach, brexit jest już tylko kwestią czasu. Warto zaznaczyć, że A anty imigranckie akcenty były w zwycięskiej kampanii podkreślane. Na kilka dni przed wyborami, premier Johnson powiedział, że mieszkający w Wielkiej Brytanii obywatele UE zbyt długo mogli traktować ją jak własny kraj. Wygrana konserwatystów może dodatkowo ośmielić ksenofobiczne nastroje.

Wynik wyborów to również dzwonek dla Polaków, którzy chcą pozostać na Wyspach. Aby móc zachować swoje prawa, muszą do końca przyszłego roku złożyć wniosek o status pozwalający na pozostanie w kraju. Do października tego roku mniej niż połowa z prawie miliona polskich imigrantów złożyła taki wniosek.

Polonia mieszkająca w Wielkiej Brytanii chce jednak generalnie zostać na Wyspach. Brexit większości nie zniechęca. Nie chcą wracać do Polski. Część mówi: to Wielka Brytania jest moim domem, nie widzę powodu, by opuszczać ten kraj.

Brexit. Lepsze warunki życia i utrzymania Angelika mieszka w Eastbourne od dziesięciu lat. W rozmowie z Wirtualną Polską przyznaje: - Nie boję się Brexitu.

- Nie mam nawet najmniejszej chęci powrotu do Polski. Jak źle miałoby nie być tutaj, to i tak warunki życia i koszty utrzymania są dużo lepsze, niż w Polsce - stwierdza kobieta. - Tutaj na najniższej krajowej człowieka na wszystko stać, jak się dobrze gospodaruje finansami. W Polsce, jak by się nie starać, za najniższą krajową to na chleb brakuje. Niestety Polska zarobkami długo jeszcze będzie do tyłu, a kosztami utrzymania wybiega daleko przed Anglię - dodaje.

- Nie obawiam się Brexitu, a i do Polski nie wrócę - mówi nam Kira. Powodów jest co najmniej kilka. - Jako osoba, która była lub będzie w związku jednopłciowym nie czułabym się bezpiecznie. Poza tym są też kwestie finansowe. W Wielkiej Brytanii z dnia na dzień znajdę pracę. Niedawno rzuciłam jedną, a w tydzień znalazłam następną, wiec nie boję się o płynność finansową. W Polsce tego komfortu nie miałam. Tutaj pracując nawet za najniższą krajową, nawet w Londynie jestem w stanie wynająć pokój i godnie żyć. Jak będzie Brexit, to chyba zostanę. Albo rozpocznę dalszą emigrację, może do Hiszpanii? - wyznaje Kira.

Część Polonii mieszkającej w Wielkiej Brytanii wskazuje jeszcze, że po Brexicie koszty utrzymania na Wyspach mogą jednak wzrosnąć. Ale nadal, porównując ten wzrost do tego w Polsce, wracać do ojczyzny nie chcą. Dodają: świat stoi otworem.