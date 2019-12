Są oficjalne wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii

Partia Konserwatywna premiera Borisa Johnsona zdobyła samodzielną większość w brytyjskiej Izbie Gmin. Ugrupowanie Borisa Johnsona zdobyło 368 mandatów. Drugie miejsce zajęła Partia Pracy, która wprowadzi do Izby Gmin 191 przedstawicieli.

Ugrupowanie Borisa Johnsona zdobyło 368 mandatów, a drugie miejsce zajęła Partia Pracy, która wprowadzi do Izby Gmin 191 przedstawicieli - podaje BBC News. Szkocka Partia Narodowa zdobyła 55 mandatów. Liberalni Demokraci mogą liczyć na 13 miejsc w Izbie Gmin. Partia Walii wprowadzi 3 reprezentantów, a Zieloni jednego. 28 mandatów przypadnie pozostałym ugrupowaniom.

Oznacza to, że Partia Konserwatywna uzyskała samodzielną większość. Jak zauważają komentatorzy, to największa wygrana tej partii od 1987 r. i triumf Borisa Johnsona. Jednocześnie poparcie dla Partii Pracy jest na poziomie najniższym od niemal 80 lat.

Zwycięstwo konserwatystów oznacza, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE w ustalonym terminie, czyli 31 stycznia przyszłego roku, jest przesądzone. Przed wyborami konserwatyści zapowiadali, że jeszcze w grudniu sprawa wróci do parlamentu.

Warto również zaznaczyć, że mimo przedwyborczych sondaży Boris Johnson zdecydowanie wygrał w swoim okręgu wyborczym. - Wygląda na to, że konserwatywny rząd otrzymał potężny mandat, by dokonać brexitu i zjednoczyć naród - powiedział premier po ogłoszeniu wyników exit poll.

Wielka Brytania. Corbyn rezygnuje, Szkoci z silną reprezentacją

Wybory w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się w czwartek o godzinie 8 rano czasu polskiego i trwały do godziny 23. Decyzja o przedterminowych wyborach zapadła po zgodzie państw Unii Europejskiej, by odłożyć brexit do stycznia przyszłego roku.