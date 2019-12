Wyniki exit poll wyborów w Wielkiej Brytanii. Partia Konserwatywna z większością

Według wyników exit poll, Partia Konserwatywna wygrała przedterminowe wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Ugrupowanie Borisa Johnsona zdobyło 368 mandatów. Drugie miejsce zajęła Partia Pracy, która wprowadzi do Izby Gmin 191 przedstawicieli.

Wstępne wyniki dają Szkockiej Partii Narodowej 55 mandatów. Liberalni Demokraci mogą liczyć na 13 miejsc w Izbie Gmin. Plaid Cymru (Partia Walii) wprowadzi 3 reprezentantów, a Zieloni jednego. 28 mandatów przypadnie pozostałym ugrupowaniom. Oznacza to, że Partia Konserwatywna uzyskała samodzielną większość.

Wybory w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się w czwartek o godzinie 8 rano czasu polskiego i trwały do godziny 23. Decyzja o przedterminowych wyborach zapadła po zgodzie państw Unii Europejskiej, by odłożyć brexit do stycznia przyszłego roku.