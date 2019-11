Deklaracja Borisa Johnsona. Nie będzie paktu z Partią Brexitu

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oświadczył, że Partia Konserwatywna, na czele której stoi, nie zawrze wyborczej umowy z Partią Brexitu Nigela Farage'a. Do takiego rozwiązania szefa brytyjskiego rządu przekonywał m.in. Donald Trump.

Do słów Trumpa w piątek nawiązał sam Farage, namawiając Johnsona by ten odrzucił uzgodnioną umowę z UE i zawarł z nim pakt na rzecz brexitu. Zagroził, że w przeciwnym razie jego partia wystawi w wyborach kandydatów we wszystkich okręgach, co wydatnie może zmniejszyć szanse konserwatystów na wygraną.