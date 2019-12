Wielka Brytania. Boris Johnson triumfuje. Mówi o brexicie i "żałosnych groźbach"

- Skończyliśmy raz na zawsze z tymi wszystkimi żałosnymi groźbami rozpisania drugiego referendum - powiedział Boris Johnson, komentując wynik wyborów i plany związane z brexitem. Jego Partia Konserwatywna zdobył najwyższe poparcie od 32 lat.

Podkreślił również, że Wielka Brytania będzie mogła teraz zakończyć brexit . - Mamy potężny mandat do jego przeprowadzenia - stwierdził.

Johnson szczególnie dziękował wyborcom, którzy do tej pory nie wspierali torysów. Ich głosy miały - według brytyjskiego premiera - przesądzić o wygranej w czwartkowych wyborach w Wielkiej Brytanii.

- Wasza dłoń mogła zadrżeć nad kartą do głosowania przed postawieniem krzyżyka przy konserwatyście. Teraz możecie chcieć wrócić do popierania Partii Pracy w kolejnych wyborach - mówił.

Wielka Brytania ponaglana przez UE

- Chciałbym pogratulować premierowi Wielkiej Brytanii Borisowi Johnsonowi jego zwycięstwa. Oczekujemy tak szybko jak to możliwe głosowania w brytyjskim parlamencie nad porozumieniem o wyjściu z UE - stwierdził Michel przed drugim dniem szczytu UE.

Mateusz Morawiecki: nastąpi stabilizacja w Wielkiej Brytanii

Wybory w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się w czwartek o godzinie 8 rano czasu polskiego i trwały do godziny 23. Decyzja o przedterminowych wyborach zapadła po zgodzie państw Unii Europejskiej, by odłożyć brexit do stycznia przyszłego roku.

W poprzednich wyborach, które odbyły się w 2017 roku żadne ugrupowanie nie uzyskało samodzielnej większości. Partia Konserwatywna, która uzyskała 318 mandatów utworzyła rząd mniejszościowy.