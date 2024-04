Jaki ostro po wyniku wyborczym. "Zobaczą prawdziwe przywracanie"

"Ta akcja jak widać, zdemobilizowała rozsądnych ludzi z tamtej strony i zmobilizowała obóz patriotyczny. Jeśli wyniki się potwierdzą, brakuje nam ok. 5 proc., aby wrócić do władzy. Ciężką pracą i ambitnym programem to nadrobimy. I wtedy Tusk, Bodnar i ich ekipy w nielegalnie zajętych instytucjach zobaczą prawdziwe przywracanie praworządności. Żadna Unia już nie pomoże" - stwierdził we wpisie w serwisie X (dawniej Twitter).