Brak porozumienia w UE. Negocjacje bezcłowego handlu z Ukrainą

Negocjacje nie są łatwe, ponieważ znacząco różnią się stanowiska państw członkowskich. Belgia i Niemcy nie chcą zmieniać umowy dot. handlu z Ukrainą. Przewodnicząca pracy w Unii Belgia uważa, że Polsce powinno wystarczyć zapewnienie o powrocie od przyszłego roku do umowy stowarzyszeniowej. Zobowiązuje ona Ukrainę do dostosowywania się do norm unijnych.