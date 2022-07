Bójka duchownych. Rosjanin uderzył Ukraińca krzyżem

Ta postawa patriarchy Cyryla i innych popierających go autorytetów teologicznych świata prawosławnego wywołuje coraz gorętszy sprzeciw wyznawców prawosławia w Ukrainie. Zarówno w parafiach należących do Patriarchatu Moskiewskiego, jak i w parafiach autonomicznego Prawosławnego Patriarchatu Ukraińskiego dochodzi codziennie do publicznych manifestacji sprzeciwu ze strony duchowieństwa i wiernych. Protestują przeciwko bezwzględnej przemocy i zbrodniom najeźdźców.