Tych maszyn nie ma nikt poza USA. Teraz lecą do Polski

Podczas gdy Rosja kolejny raz grozi "ostrzejszymi działaniami", jeśli Zachód nadal będzie zbroić Ukrainę, USA podjęło decyzję o wysłaniu sześciu myśliwców F-22 Raptor do Polski. Maszyny w drodze nad Wisłę przybyły do Wielkiej Brytanii. Rozmieszczenie tych myśliwców w Polsce to bezprecedensowa sytuacja. Do tej pory maszyny te widziane były na polskim niebem raz. Teraz mają one stacjonować w bazie lotniczej w Łasku.