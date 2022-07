"Cenowy terror przeciwko Europie". Zełenski wprost o działaniach Rosji [RELACJA NA ŻYWO]

Wtorek to 153. dzień rosyjskiej inwazji. - Rosja wykorzystuje Gazprom i robi wszystko, by nadchodząca zima była dla Europejczyków jak najcięższa. Informacje o kolejnym sprowokowanym wzroście cen gazu na europejskim rynku do 2 tys. USD za tysiąc metrów sześc. to wystarczająca przyczyna, by rozszerzyć sankcje - przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, Rosja świadomie stosuje "cenowy terror przeciwko Europie". Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.