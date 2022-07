Estonia chce zablokować wyjazdy Rosjan

Szef estońskiego MSZ Urmas Reinsalu zdradził na łamach programu telewizyjnego "Ringvaade", że kraj pracuje nad nową ustawą, która zawiesi wizy turystyczne do krajów UE dla rosyjskich obywateli. Wszystko po to, by zatrzymać ich wakacyjne podróżowanie przez kraje Bałtyckie podczas trwania krwawej wojny w Ukrainie.